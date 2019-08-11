«Я так 26 лет крещу». Священник из Гатчины ответил на жалобы матери прошедшего суровый обряд младенца

Игумен Фотий, в миру – 55-летний Васиий Нечепоренко, ответил на претензии матери годовалого малыша к его методам крещения детей. Аппелировал к своему 26-летнему опыту и её невоцерковленности.

«А что, собственно, случилось-то? Ничего же не случилось, моей вины никакой нет, – заявил он 11 августа корреспонденту «Фонтанки». – Это просто повышенные эмоции мамы, она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению. По правилам православной церкви положено младенца погружать трижды с головой, я это и сделал. Воды младенец не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить».

По словам игумена, ребенок был такого возраста, что его нужно было окунать в купель, поскольку именно «погружательное» крещение считается настоящим. «Я выполнил свой священческий долг», – добавил он. В понедельник у Фотия назначена беседа в Епархии на тему крещения, туда же приглашена и мать ребенка.

Шокирующее видео крещения годовалого малыша в Гатчине, которое опубликовала «Фонтанка» , взорвало социальные сети. Таинство сравнивают с обрядом экзорцизма и действиями фанатиков. Подробности читайте в материале «Фонтанки».