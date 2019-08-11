«Отпустите, ему же больно»: что в Гатчине получилось из крещения годовалого ребенка

Игумен Фотий с силой заталкивает орущего и извивающегося годовалого ребенка с головой в купель. Рядом мечется обезумевшая от страха мать. Так выглядел обряд крещения в гатчинском храме Покрова божией матери в Мариенбурге 10 августа, после которого в полиции появилось заявление.

скриншот видео читательницы "Фонтанки" Анастасии

Как рассказала «Фонтанке» мать пострадавшего малыша Анастасия, таинство крещения было индивидуальным, стоило 3500 рублей и состоялось накануне, 10 августа. Не заладилось оно еще до начала. Священник заявил нам, что так крестит уже 26 лет.

«Перед таинством на пороге церкви нас встретил батюшка Фотий, и спросил у меня: «Отче наш наизусть знаешь? Нет? Причащалась? Тоже нет? Кто ты тогда для ребенка? Зачем его крестить принесла?» – рассказала Анастасия.

То же самое повторилось и с крестным, и другими сопровождавшими Анастасию. Но несмотря на это, собравшиеся решили все-таки провести ритуал и доверить священнослужителю ребенка, о чем неоднократно пожалели. На видео, которое в сети сравнивают с обрядом экзорцизма или действиями фанатиков, батюшка с силой заталкивет сопротивляющегося ребенка в купель и удерживает его.

«Он делал все с болью для ребенка, видел, что он взрослый, что его в такую маленькую купель не погрузить, поливать с головы надо. Но решил делать по-своему. Малыш кричал, вырывался. Я испугалась, подбежала, начала забирать. Сама чуть не загорелась, так как платком потушила свечи у купели», – описала мать.

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По её словам, батюшка в ответ порекомендовал не лезть не в свое дело. И поделился опытом: «У меня были случаи, когда дети бились головой и справляли нужду в руках». Но свидетели такой профессионализм не оценили и отправились в полицию.

«У ребенка царапины на шее и на плече, он теперь всего панически боится, у него истерика», – описывает последствия Анастасия. Фото травм она предоставила «Фонтанке» , но от предложенной в полиции медэкспертизы отказалась — не хочет снова травмировать психику малыша.

11 августа, по словам женщины, ей позвонили из Епархии, извинились, и сказали, что отца от службы будут отстранять. Я спросила у позвонившего: «Вы как считаете, на видео – это насилие или это нормальный обряд крещения?» и мне сказали: «Насилие – это мягко сказано».

В понедельник в Епархии состоится беседа с участием матери. Туда же приглашен и Фотий, который видит ситуацию в корне иначе.

«А что собственно случилось-то? Ничего же не случилось, моей вины никакой нет,- заявил он корреспонденту «Фонтанки». – Это просто повышенные эмоции мамы — она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению. По правилам православной церкви положено младенца погружать трижды с головой, я это и сделал. Воды младенец не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить».

По словам игумена, ребенок был такого возраста, что его нужно все-таки было окунать в купель, поскольку именно «погружательное» крещение считается настоящим. А поливать чуть-чуть голову можно якобы только в случае смертельной опасности. «Я выполнил свой священнический долг», – объяснил Фотий. Для него такого рода разбирательство в Епархии также будет впервые, хотя жалобы писали и раньше.

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По данным портала "Глобус Митрополии игумен Фотий в миру – 55-летний Нечепоренко Василий Васильевич. Его диаконская хиротония состоялась в 1993 году. В сане игумена служит с апреля 2007 года. На сайте он значится настоятелем Храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Большая Вруда.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»