На трассе в Татарстане из цистерны вытек токсичный тригонокс. Дорогу перекрывали

Федеральную трассу М7 «Волга» пришлось перекрывать из-за утечки опасного вещества под названием тригонокс. Он вытек из цистерны, когда сломалась холодильная установка.

Как сообщает издание «Татар-информ», утечка произошла утром 11 августа практически на выезде из Казани. Фура, которая перевозила опасную жидкость, остановилась на трассе, дорогу пришлось на время перекрыть, движение было организовано в объезд. Спасатели засыпали тригонокс песком, обошлось без отравлений.

Бесцветный тригонокс взрывоопасен при ударах или сильном трении. При попадании в организм воздействует на центральную нервную систему.