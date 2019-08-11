В Петербурге четверо подрались в очереди за бургерами. Самый опасный стрелял и попал

Попытка утолить голод закончилась для жителя Петербурга раной от пули на лице и груди. В очереди он сцепился с таким же голодным, но вооруженным горожанином.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, конфликт со стрельбой произошел около двух часов ночи 10 августа. Две пары молодых людей встретились возле «Бургер Кинга» на Демьяна Бедного. Что-то в общении между молодыми людьми не задалось, разговор перешел в телесную плоскость. Один из задир достал пистолет и выстрелил в оппонента, он попал в грудь и подбородок. Пока приятель пострадавшего ждал скорую и полицию, вооруженная пара поспешила удалиться. Двух пьяных мужчин нашли на проспекте Просвещения. Тому, кто стрелял, 33 года. Оружие было травматическим и причинило лишь легкий вред – эту статью Уголовного кодекса теперь и вменяют отпущенному с обязательством о явке горожанину. Его приятель получил протокол за публичное пьянство.

Пострадавшего увезли в больницу.