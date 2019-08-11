Бегущие по лезвию. Петербургских водителей второй день теснят бараны

Жители Петербурга в выходные увлечены наблюдением за прогулками баранов по городским улицам. Нетипичные для мегаполиса пешеходы не выглядят потерянными и спешат как будто воодушевленно и сознательно.

О перемещениях парнокопытных 11 августа рассказывают в соцсетях. Воскресным утром баран замечен на Октябрьской набережной. Он мчал к Большому Обуховскому мосту, держался обочины и не отвлекался на водителей.

Немногим позже другого встретили у бизнес-центра «Софийская площадь».

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Здесь рогатый уже не удивлял знанием ПДД, а суматошно носился по проезжей части на Белы Куна под сигналы автомобилистов. Очевидцам показалось, что его торопливость была радостной.

«Тот момент, когда парни позвали на праздник, а ты почуял подвох и свалил раньше кульминации», – комментируют в соцсетях. Симпатии интернет-пользователей на стороне животных, им удивляются и подбадривают.

Накануне одному из бегущих не повезло: он угодил под колёса на Пулковском шоссе. Водители отмечают, что там же видели уже квартет баранов. Он целеустремлённо трусил в сторону Гатчины.

В прошлом году бараны на улицах привлекали внимание в день празднования Курбан-Байрама. В этом году он выпал на 11 августа.