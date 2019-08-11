Роскомнадзор снова пишет в Google. Рекламу митингов на YouTube грозят рассматривать как «вмешательство в суверенные дела государства»

Активисты покупают в YouTube рекламные инструменты для призывов собираться на несанкционированные акции, а компания Google не принимает мер для блокировки таких уведомлений. Об этом в письме к поисковику 11 августа написал Роскомнадзор.

Как сообщает ведомство на своем сайте, от Google они требуют принять меры «по недопущению рекламирования несанкционированных (незаконных) массовых мероприятий». В тексте Роскомнадзор упоминает некие структуры, которые покупают у сервиса YouTube (принадлежит Google) возможность отправки push-уведомлений. Через них оппозиционеры созывают пользователей на митинги, которые, уточняет регулятор, направлены «на срыв выборов федерального и регионального значения».

«При этом такие «push-уведомления» поступают в том числе пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур», – отмечают в Роскомнадзоре.

Если на письмо компания не отреагирует, Россия будет рассматривать подобную рекламу как «вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России». В письме РКН подчеркнуто, что страна оставляет за собой право «на адекватную реакцию»,

Роскомнадзор не в первый раз обращается к поисковику с претензиями. Поисковик не удалял из выдачи то, что регулятор счел не подходящим для российской аудитории. Google облагали штрафами, последний раз на 700 тысяч рублей.