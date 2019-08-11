Первое решение по задержанным на акции в Петербурге стало «арестным». В спецприёмник едет вступившийся за кандидата в депутаты

В Петербурге суд вынес первое решение в отношении задержанных на несогласованной акции, которая прошла накануне у Гостиного двора. Помехи работе полиции оценили в двое суток ареста.

Как сообщили «Фонтанке» в группе помощи задержанным, 11 августа Выборгский райсуд признал Алексея Волкова виновным в неповиновении законному распоряжению полицейского (статья 19.3 КоАП). По словам правозащитников, он пытался не дать задержать зарегистрированного в муниципальные депутаты Павла Чупрунова, который стоял у Гостиного двора с плакатом с фамилией президента.

Статья 19.3 КоАП предусматривает штраф до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток. Волкову назначили двое суток в спецприёмнике. С учётом времени в отделе полиции, на свободе его ждут в час дня в понедельник.

Отстоять Чупрунова у правоохранителей ему не удалось. Кандидату в депутаты, по предварительным данным, вменяют распространение агитационных материалов. По информации «Фонтанки», по итогам акции в полиции составили 72 протокола.

10 августа у Гостиного двора была запланирована серия одиночных пикетов в знак солидарности с митингующими в столице за свободные выборы. Акция стартовала с задержаний, в толпе распылили перцовый газ. Правозащитники насчитали 79 задержанных. В отделе полиции остаётся замкоординатора городского штаба Навального Ольга Гусева, уточняют в команде оппозиционера.