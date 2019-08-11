Крещение годовалого ребенка в Гатчине закончилось в полиции: видео шокирует

Мать годовалого ребенка обратилась в полицию после индивидуального крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине. Таинство за 3500 рублей выглядит как садистcкое издевательство. На память у малыша остались ссадины и ушибы.

На видео, которое поступило в редакцию 11 августа, игумен Фотий (Нечепоренко) с силой окунает ребенка в воду под истошные крики матери и самого малыша. На кадрах видно, как священнослужитель не дает женщине забрать ребенка обратно. После таинства она написала заявление в полицию. С её слов, отреагировали и в епархии, пообещав отстранить священнослужителя.

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