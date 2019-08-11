В Петербурге задержали пьяного Алибабу. Он два дня рассказывал полиции, где искать террористов

Тяжело переживший разрыв гость Петербурга решился вовлечь полицию в свои отношения с бывшей подругой. Увлеченного мстителя сотрудники Центра «Э» изловили после седьмого доноса о якобы готовящемся теракте.

Как стало известно «Фонтанке», первое предупреждение поступило в службу «112» в одиннадцать вечера 9 августа. Звонивший был лаконичен: назвал адрес квартиры на Оптиков, фамилию женщины. Со вздохом признал, что это бывшая, и сейчас она замышляет теракт. Не добившись взаимности, повторный звонок он сделал через час, а дальше, по-видимому, решил брать измором.

Телефон службы мужчина обрывал почти до часа ночи, после каждого короткого разговора отключая мобильный. Полицейские, тем временем, уже знали, что номер зарегистрирован на московскую фирму, но сигнал идёт из Шушар.

На 2-м Бадаевском проезде в половине первого ночи абонента не застали. Впрочем, он попыток докричаться до полиции не оставил и снова вышел на связь. Около трёх часов дня диспетчеры «112» получили ещё два идентичных звонка с интервалом пять минут. Дальнейшее общение по телефону пресекли сотрудники Центра «Э», по ориентировке задержавшие предполагаемого информатора.

Им оказался зарегистрированный в Кировской области Алибаба. Он недавно отметил 59-летие и немного не дотянул до годовщины последнего приговора. Как показала проверка, к ответственности за заведомо ложное сообщение о теракте его привлекали трижды. В ноябре 2018 года он получил полтора года лишения свободы, но в срок зачли содержание под стражей и освободили от наказания.