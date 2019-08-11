Медведев показал своего алабая. Щенок растет в резиденции в Горках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с собакой на своей странице «ВКонтакте» 11 августа. Пса ему подарил президент Туркменистана, вскоре Медведев снова поедет к Бердымухамедову в гости.

Глава кабмина, следует из опубликованной им записи, назвал собаку Айк. Сейчас щенку 4 месяца, он «обживается в Горках».

ТАСС уточняет, что на время питомцу придется расстаться с хозяином, пока Медведев поедет на его родину. У премьер-министра запланирован двухдневный визит в Туркменистан.

Собаку Медведеву президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил в конце мая. Порода алабай в этой стране считается национальной. Такой же пес, и тоже как подарок от Бердымухамедова, есть у президента России.