После взрыва в Архангельской области ЗВО организовал первые полевые учения по радиационной защите. Задействованы 1200 человек

Более 1200 военнослужащих войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Курского гарнизона Западного военного округа отправились на полевые лагерные сборы. Они совпали со взрывом на полигоне в Архангельской области, природа которого до конца не ясна.

Как сообщает 11 августа пресс-служба ЗВО, в течение 12 часов свыше 400 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также объектов материально-технического обеспечения были развернуты в районе полигона Постоялые дворы. Полевые учебные мероприятия с привлечением войск округа проходят впервые. В них участвуют подразделения РХБ защиты общевойсковых армий ЗВО, а также Ленинградской армии ВВС и ПВО.

«Учебные мероприятия проводятся в целях более качественного изучения новых образцов вооружения и военной, специальной техники военнослужащими, а также для углубленного изучения практических навыков работы РХБ дозоров, постов радиационного заражения, лабораторных комплексов, а также пунктов обработки личного состава общевойсковой армии и техники мотострелковых войск», – объяснили в пресс-службе.

Комиссия организации по запрещению ядерных испытаний в Вене зафиксировала взрыв в Архангельской области с помощью сейсмической и инфразвуковой аппаратуры. В Минобороны уверяют, что инцидент произошел во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. В работе с ней были задействованы специалисты Росатома, пятеро из которых погибли. Что там произошло на самом деле, все еще до конца не ясно. Рассказать населению, что угрожает их здоровью, в том числе призывают адвокаты, напоминая чиновникам об уголовной ответственности.