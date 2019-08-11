Суд в Москве отказался арестовывать лежащего в реанимации режиссера Васильева. Оказалось, что прокуратура игнорирует нормы УПК

Басманный суд вернул следователям ходатайство об аресте подозреваемого по делу о массовых беспорядках в Москве Дмитрия Васильева. Арестовать его не позволил закон.

Как сообщает «Медуза», перед заседанием 11 августа следствие просило суд отложить рассмотрение вопроса об избрании Васильеву меры пресечения, хотя в СК намеревались Васильева отправить в СИЗО. Прокуратура потребовала решить вопрос «здесь и сейчас». Закончилось, следуя букве закона – сам Васильев не мог присутствовать на заседании так как находится в реанимации, а заочный арест по Уголовно-процессуальному кодексу возможен только в том случае, если фигурант объявлен в розыск.

На избрание меры пресечения у следствия после задержания есть 48 часов, которые, предположительно, истекают ночью 12 августа. Вероятно, Васильева ограничат подпиской о невыезде, для этого задействовать суд не нужно.

Подозреваемого телережиссера задержали 9 августа, ночь на допросе он провел держа под рукой необходимый ему как диабетику инсулин. В камеру изолятора временного содержания лекарство ему взять не разрешили, сообщал его адвокат. Вскоре Васильева увезли в больницу с многократным превышением содержания сахара в крови. О его нынешнем состоянии здоровья информации не поступало.

Уголовное дело о массовых беспорядках было возбуждено после несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Митингующие требовали допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.