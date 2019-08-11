Третья подряд протестная суббота в России закончилась задержаниями больше 350 человек. Некоторых ловили уже ночью

По статистике, собранной ОВД-Инфо, за день 10 августа в Москве, Петербурге и других городах протесты против недопуска независимых кандидатов закончились задержаниями 353 митингующих.

Большая часть из них пришлась на столицу, где задерживать начали после легального митинга на проспекте Сахарова. По официальным данным от столичного ГУ МВД, в автозаках и, следом, в отделах оказались 136 человек. Правозащитники к ночи насчитали 257 активистов, последнего задержали уже далеко за полночь. Почти всех отпустили с протоколами за нарушения правил проведения митинга, теперь их ждут суды и штрафы.

В Петербурге, как сообщалось ранее, были задержаны от 72 до 79 человек. В отделах полиции на сегодняшний день остаются двое.

13 человек, сообщают правозащитники, задержали в Ростове-на-Дону. По двое протестующих оказались в полиции Брянска и Сыктывкара.

На разрешенную часть акции в Москве вышли почти 50 тысяч человек. Задержания начались, когда часть толпы с проспекта Сахарова двинулась к метро «Китай-Город». Протестующие требуют допустить на муниципальные и депутатские выборы независимых кандидатов. Посвященные этому митинги проходят третий раз подряд, два из них были не согласованы и собрали больше двух тысяч задержанных. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.