В автоцентре на Выборгском шоссе посетитель получил нож в горло и умер в больнице

Несовместимые с жизнью травмы получил бывший сотрудник автосервиса в Выборгском районе Петербурга, решивший навестить экс-сослуживцев. Общение с коллегами не задалось, мужчину увезли с ножевым ранением.

Как стало известно «Фонтанке», полиция и скорая на Выборгское шоссе, 212, приехали после звонка о раненом посетителе автотехцентра Love Car. Медики забрали 28-летнего пострадавшего в больницу Святого Георгия, в отдел уехали 26-летний механик и нож.

Получивший травмы мужчина пришёл в мастерскую, в которой раньше работал, и повздорил с механиком. По предварительной информации, от слов быстро перешли на кулаки, в руке сотрудника мелькнул нож.

В больницу мужчина поступил в тяжёлом состоянии, через час после драки он скончался. Его предполагаемый обидчик задержан на двое суток. По версии следствия, убивать он не собирался. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД, уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В Love Car «Фонтанке» уточнили, что конфликт произошёл у соседей. Здание на Выборгском шоссе, 212, делят несколько мастерских по ремонту автомобилей. По этому адресу в том числе расположен один из шести магазинов сети «Шинсервис». Сотрудник компании подтвердил случившееся. Назвать цель визита уволившегося работника он не смог.