После акции протеста в Петербурге в отделах полиции остаются двое. За активистами следили под тысячу людей в форме и без

Задержанным накануне у Гостиного двора активистам вменяют нарушение правил проведения публичного мероприятия, неповиновение полиции и статью об агитации. Из 79 задержанных все, кроме двоих, на свободе.

По уточненным к утру 11 августа данным от ОВД-Инфо, на несанкционированной акции были задержаны 79 человек, однако «Фонтанке» известно о 72 протоколах. Большую часть к ночи отпустили по домам. В основном участники вышли из отделов с материалами о нарушении правил проведения публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП), один получил протокол о неповиновении распоряжению полиции (19.3). Ещё одному вменили 5.12 КоАП – размещение или распространение агитационных материалов. Вероятно, в последнем случае речь идет о зарегистрированном кандидате в муниципальные депутаты Павле Чупрунове. У Гостиного двора он стоял с плакатом с фамилией президента. «Невозможно доказать, что это агитационный материал, потому что это не так. Плакат не попадает по признакам объекта, на нём нет ни символики, ни фамилии кандидата и т.п. Здравый смысл, где ты?» – задается вопросом Чупрунов.

В группе помощи задержанным уточнили, что на двоих задержанных составлены протоколы за повторное нарушение (часть 8 статьи 20.2). В отделах полиции остаются двое. Одна из них – замначальника петербургского штаба Навального Ольга Гусева. По словам Александра Шуршева, ей вменяют организацию несогласованного мероприятия.

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По информации «Фонтанки», 10 августа в обеспечении порядка были задействованы 856 сотрудников. Они были рассредоточены по центру города и выделялись из толпы формой. Для работы на митингах привлекаются и оперативники Центра «Э», наружное наблюдение, оперативники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом петербургского ФСБ. Их опознать сложнее. Таким образом, блюстителей порядка набирается уже под тысячу.

Акция в Петербурге первоначально задумывалась как серия одиночных пикетов в поддержку московского митинга, однако задерживать активистов начали как только они развернули первые плакаты. Пикетирование превратилось в череду задержаний, в процессе распылили газ, а энтузиазма активистов хватило на выкрикивание протестных лозунгов уже в отделе полиции.