Убийца и угонщик сбежали из психбольницы под Волгоградом

Отжатую решетку и пустые койки обнаружили сотрудники психиатрической больницы под Волгоградом на рассвете 10 августа. Сбежавшие были признаны опасными консилиумом врачей и находились на принудительном лечении.

Как пишет 11 августа «Волгоград онлайн», осуждённый за убийство Роман Смородов и за грабёж с угоном автомобиля Анатолий Машанин устроили побег на рассвете. На одном из окон палаты на втором этаже психиатрического заведения в станице Ложки Калачевского района им удалось отжать часть решётки и покинуть здание, а впоследствии и территорию больницы.

Как уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области, 30-летний Роман Смородов получил срок в 2004 году — он забил кирпичом мужчину до смерти и находился в психбольнице на принудительном лечении. Внешне он выглядит на 32 года, худощавого телосложения, рост — 180 сантиметров, русый, коротко стриженый. Во время побега был одет в красную футболку и тёмные джинсы. На ногах — чёрные шлёпки. На верхней губе шрам.

Второй сбежавший — 31-летний Анатолий Машанин, находился на принудительном лечении с 30 января 2019 года. Угонщик-грабитель тоже худощавого телосложения, рост 178 сантиметров, тёмно-русые коротко остриженные волосы.