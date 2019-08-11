Следствие в Москве настаивает на аресте митинговавшего режиссера Васильева, которого из изолятора перевезли в реанимацию

В Басманный суд столицы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках Дмитрия Васильева. В СИЗО его могут увезти прямо с больничной койки.

Об этом 11 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва». Следствие считает, что чуть не впавший в кому телережиссер может сбежать. Его подозревают как организатора и участника акций протеста в Москве 27 июля.

После митинга его задержали и оштрафовали по административной статье. Вновь общение с полицией состоялось после того, как было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Васильева привезли на допрос, а позже определили в изолятор временного содержания. У больного диабетом режиссера отобрали лекарства, жизненно необходимый инсулин. Из изолятора его увезли в реанимацию.