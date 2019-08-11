Комиссия организации по запрещению ядерных испытаний зафиксировала взрыв в Архангельской области

Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене сообщила о том, что во время взрыва в Архангельской области была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.

ДВЗЯИ сообщила о своих наблюдениях в Twitter. «Мы подтверждаем, что событие, совпавшее со взрывом 8 августа в Нёноксе, Россия, было зафиксировано на 4 станциях #IMS (3 сейсмических, 1 инфразвук)», – говорится в сообщении комиссии.

При пожаре на военном полигоне неподалёку от посёлка Нёнокса Архангельской области 8 августа, по информации «Росатома», погибли пять сотрудников госкорпорации.

Как уточнили в Минобороны, во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв, изделие загорелось. В Северодвинске был повышен радиационный фон, однако власти заверили, что он быстро пришел в норму. Тем не менее местные жители начали скупать в аптеках йод. Администрация морских портов западной Арктики объявила запретной зоной район Двинского залива, на берегу которого стоит полигон «Нёнокса». Ограничение на плавание гражданских судов и кораблей вступило в действие 9 августа и продлится до 10 сентября.

Основной задачей ДВЗЯИ является создание и эксплуатация международной системы мониторинга, состоящей из 337 станций по всему миру. Комиссии также поручено разработать механизмы работы, в том числе для проведения проверок на ядерно-значимых объектах.