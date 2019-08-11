На Васильевском разгулялись поджигатели автомобилей. Досталось женщинам

В Петербурге разыскивают вредителей, последовательно устроивших два пожара на Васильевском острове. Игры с огнём обошлись без человеческих жертв, но две женщины остались с обгоревшими автомобилями.

Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, в начале пятого утра субботы незнакомца заметили рядом с «Ладой Калиной», припаркованной на набережной Лейтенанта Шмидта, 11. После того, как он отошёл от автомобиля, машина вспыхнула. Камеры видеонаблюдения запомнили светловолосого мужчину среднего роста в тёмной куртке, красном свитере и светлых брюках.

Судя по записи, он вскрыл машину и провел в салоне около пятнадцати минут. «Лада» принадлежит 46-летней жительнице Новгородской области, ещё до пожара состояние было не из лучших. Огонь аварийную машину повредил частично, припаркованному на Аптекарском проспекте,4, «Дэу Матиз» повезло меньше.

Как показали камеры, худощавый мужчина в тёмной одежде подобрался к нему в половине шестого утра. В салон не залезал, оставив рулон горящей бумаги под передним колесом. «Дэу» зарегистрирован на 44-летнюю местную жительницу, по данным МЧС, в нём сгорело всё, что может гореть.

В петербургском главке уточнили, что по факту общения пироманов с чужими машинами возбуждены дела по части 2 статьи 167 УК «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».