Юный британец врезался в фонарный столб, когда бежал за машиной футболиста Мо Салаха. Сломанный нос ребенка не оставил спортсмена равнодушным

Двое подростков под Ливерпулем караулили машину футболиста Мо Салаха, но пробежка за автомобилем с радостными приветствиями закончилась для одного из мальчишек встречей со столбом. Спортсмен приехал проведать фаната.

Как сообщают британские СМИ, Bentley Салаха выехал с тренировочной базы ФК «Ливерпуль» в Мелвуде днем 10 августа. Братья Луис и Айзек Фаулеры стремились поприветствовать звезду, но радость возможной встречи затмила все на своем пути. В итоге восьмилетний Луис не увидел столб, врезался в него лицом, сломал нос и даже на некоторое время потерял сознание. Детей срочно отвезли домой к родителям соседи, и пока те вызывали скорую помощь, во дворе неожиданно появился автомобиль Салаха. Он вышел во двор, поинтересовался состоянием ребенка и извинился за случившееся.

"Мо Салах, спасибо что приехал проверить моих сыновей после того как Луис сам себя вырубил пытаясь тебя поприветствовать! Он тебя очень любит, а боль моментально прошла когда ты приехал его обнять. Он сказал, что вправление носа того стоило. Ты лучший из людей и настоящий джентльмен!", – написал мужчина в Twitter.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9