Число пострадавших при взрывах под Ачинском превысило 30 человек

При повторных взрывах на военном складе под красноярским городом Ачинском,по последним данным, пострадали 17 человек. Общее число пострадавших в обоих инцидентах достигло 31, один из них скончался.

Как сообщает 11 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава, 17 пострадавшим оказали помощь. Из них госпитализированы шесть человек. Двоих из больницы отпустили на амбулаторное лечение.

Взрывы на складе в воинской части прогремели 5 августа, пожар тушили почти сутки. Местных жителей эвакуировали. В Минобороны заявили, что горело хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, предварительной причиной назвали человеческий фактор. Повторные взрывы спровоцировало попадание молнии.