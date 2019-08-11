Tesla топ-менеджера крупной компании взорвался после аварии на МКАД. Полыхавший электромобиль сняли очевидцы

Электромобиль Tesla, на котором, по данным СМИ, ехал генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков с детьми, попал в ДТП на 41 километре МКАД. Очевидцы сняли на видео, как машина после аварии горит и взрывается.

Как сообщает телеканал «Звезда» 11 августа, по предварительной версии, Tesla ехала на автопилоте, который не смог распознать стоящий впереди эвакуатор. После столкновения машина загорелась. Пострадавших водителя и пассажиров госпитализировали в ГКБ им. Виноградова. Водитель находится в тяжелом состоянии в реанимации, его дети госпитализированы с ушибами.

Аварии с автомобилями Tesla на автопилоте происходят регулярно. Напомним, в мае 2018 года в штате Юта Model S на скорости около 100 км/ч врезалась в пожарную машину. Чуть позже в штате Калифорния та же Model S на высокой скорости врезалась в припаркованный патрульный Ford Explorer. А во Флориде Tesla S врезалась в стену дома и загорелась, а двое находившихся в салоне 18-летних школьников не смогли выбраться и сгорели заживо.