«Народ узнает новости сам, а вы бормочете». Властям Архангельской области напомнили о статье за сокрытие информации об опасности

Экс-сенатор от Архангельской области, адвокат Константин Добрынин предупредил власти региона об уголовной ответственности за сокрытие от населения информации о возможной опасности для их жизни и здоровья в связи со взрывом на военном полигоне недалеко от Северодвинска. В результате инцидента пять представителей Минобороны и предприятия-разработчика погибли, ещё несколько получили травмы различной степени тяжести. Юрист назвал «Фонтанке» конкретные нормы, обязывающие руководителей рассказать, что произошло.

«Народ узнаёт новости сам и не сразу, местная власть сначала молчит и проводит

совещания, потом бормочет, что всё в порядке и волноваться не стоит, акватория для выхода судов закрывается, а на сайте мэрии Северодвинска появляется информация о повышении радиационного фона, которая недолго висит, а потом загадочным образом с сайта испаряется. В морской акватории замечен танкер «Серебрянка», собирающий радиоактивные отходы. По московским больницам развозят пострадавших затянутые полиэтиленом скорые помощи, а за рулем водители в костюмах спецзащиты», – описал экс-сенатор сложившуюся ситуацию и поведение архангельских чиновников 11 августа.

Константин Добрынин напомнил, что в случае, когда происходят события, напрямую затрагивающие интересы людей и способные нарушить их конституционные права, в том числе право на охрану здоровья или право на жизнь, администрация обязана детально объяснить людям, что происходит и какие меры предпринимаются для их защиты, это прописано в законе.

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Так, согласно пункту 1 статьи 18 федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», граждане имеют право быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности.

«Любое сокрытие или искажение такой информации квалифицируется по статье 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей) и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – напомнил адвокат. Он добавил, что в случае установления причинно-следственной связи между неисполнением должностным лицом своих обязанностей и причинением вреда здоровью или смерти человека, действия чиновников подлежат дополнительной квалификации по статье 293 УК РФ, как халатность.

«Чтоб было совсем понятно, указанное законодательство предусматривает широкий круг должностных лиц федеральных и местных органов власти, а также должностных лиц организаций, в чьи обязанности вменено информирование населения, что вызывает необходимость тщательного расследования произошедшего и определение виновного с учётом должностных инструкций и всех обстоятельств преступления», – заключил Константин Добрынин.

Также в разговоре с «Фонтанкой» в прошлом зампред комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству добавил: «Понимаете, власть региональная должна быть именно властью и волноваться за людей, а не прятаться от них. Не секреты Минобороны должны быть приоритетными, хотя их раскрывать никто и не просит, а жизнь и здоровье людей. Случилось что-то – выступите и объясните, помогите, вас для этого навыбирали, наназначали».