Поезда из Выборга приезжают в Петербург с опозданием. В Шувалово пробка на путях

На полчаса в Петербург опоздала скоростная «Ласточка» из Выборга утром 11 августа. За ней плелись еще два поезда.

Как сообщает 47News со ссылкой на диспетчера Финляндского вокзала, в задержках виноват грузовой локомотив, который поломался у станции Шувалово уже на территории Петербурга. Из-за этого в пути задержалась «Ласточка», на 21 минуту задерживается следующей за ней из Выборга поезд, еще одна электричка пытается нагнать 13 минут отставания.

При этом в пресс-службе ОЖД утверждали, что задержек в движении нет.