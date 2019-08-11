С начала года в Москве и Петербурге в авариях с каршерингом погибли десять человек

Более двухсот аварий с участием автомобилей, взятых в поминутную аренду, произошло в России. Почти все они – в Москве и Петербурге.

Об этом 11 августа сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России. Всего с начала года было зафиксировано 212 ДТП, в них погибли 10 человек, 277 получили травмы различной степени тяжести. Статистика учитывает данные из обеих столиц, Московской и Ленинградской областей.

Основной причиной аварий становятся наезды на пешеходов и различные препятствия. Большая часть аварий произошла по вине водителей.