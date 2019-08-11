В России выбрали самую красивую замужнюю женщину

Победительницей конкурса красоты «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика. Она обошла 26 соперниц.

Как сообщает ТАСС, финал прошел в Московском культурном фольклорном центре 10 августа. Достойной звания «Миссис Россия» жюри сочло Екатерину Нишанову. Она живет в Геленджике и воспитывает двух сыновей, по профессии педагог-психолог. Судя по ее профилю в соцсети, женщина регулярно участвует в различных конкурсах красоты.

Вместе с ней за звание самой красивой замужней россиянки боролись 26 женщин. Нишанова будет представлять Россию на конкурсе «Миссис земной шар».