В России выбрали самую красивую замужнюю женщину
Победительницей конкурса красоты «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика. Она обошла 26 соперниц.
Как сообщает ТАСС, финал прошел в Московском культурном фольклорном центре 10 августа. Достойной звания «Миссис Россия» жюри сочло Екатерину Нишанову. Она живет в Геленджике и воспитывает двух сыновей, по профессии педагог-психолог. Судя по ее профилю в соцсети, женщина регулярно участвует в различных конкурсах красоты.
Хочу поделиться сюжетом, который вышел на главном телеканале города – СТС Геленджик! В сюжете обо мне и моей подготовке к конкурсу Миссис Россия 2019, в котором я представляю мой любимый Геленджик, так же немного о нашей организации "Радость Жизни" @radost_zhizni_gelendzhik! Полный сюжет смотрите в моем первом IGTV ролике! @missismoscowmissisrussia @womanstar_blacksea @womanstarworld @irinaa_vell @allamarkina_official #mrsrussiaglobe2019 #womanstar #womanstarworld #блогпланетаженщин #Геленджик #Геленджик2019 #миссисгеленджик #миссисгеленджик2019 #миссисроссия #миссисроссия2019 #катеринанишанова #екатеринанишанова #фондпланетаженщин #планетаженщин #mrsglobe #mrsrussiaglobe #Краснодарскийкрай
Вместе с ней за звание самой красивой замужней россиянки боролись 26 женщин. Нишанова будет представлять Россию на конкурсе «Миссис земной шар».