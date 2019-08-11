Курбан-байрам собрал мусульман у петербургских мечетей. Молились на газонах, тротуарах и островках безопасности

Один из двух главных праздников наступил для последователей ислама. В Петербурге Курбан-байрам отметили тысячи верующих, молились кучно, но место нашлось всем.

Центром празднования в Петербурге традиционно стала Соборная мечеть на Петроградской стороне, но с раннего утра 11 августа верующие осаждали мечети и в других районах города. Фотокорреспондент «Фонтанки» побывал на богослужении в Коломяжской мечети – второй по величине в городе.

Все желающие непосредственно рядом с ней не уместились. Мусульмане растянулись по Парашютной улице, заняли газоны, разместились на островках безопасности. Некоторым пришлось молиться между гаражей с видом на мечеть.

Празднование внесло коррективы в дорожное движение, в метрополитене предупреждали, что станция «Горьковская» может быть ограничена на вход.