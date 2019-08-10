Очередной бенефис Дзюбы за «Зенит»

«Зенит» не без нерва, но обыграл московское «Динамо». Память о «Курске», Овечкин с Лещенко и очередной шедевр от Дзюбы: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги матча 5 тура РПЛ.

Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

«Динамо» перед этим сезоном вновь капитально обновилось. На новичков было потрачено больше 30 миллионов евро: к главному тренеру Дмитрию Хохлову приехали футболист сборной России Роман Нойштедтер, камерунец Клинтон Н’Жи из марсельского «Олимпика», поляк Себастьян Шиманьски из «Легии», воспитанник «Зенита» Рамиль Шейдаев, Шарль Каборе, Заурбек Плиев, Игорь Калинин, экс-капитан «Спартака» Сергей Паршивлюк. Отдельно стоит отметить трансфер футболиста дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа: за нападающего «Динамо» заплатило 20 миллионов евро. Из всех новичков на матч против «Зенита» Хохлов доверил место в старте только Шиманьски; Филипп вообще в заявку на матч не попал.

Для встречи с бывшим соседом по общежитию ЦСКА Сергей Семак выбрал следующий стартовый состав: место в воротах, несмотря на очередную ошибку, допущенную в игре против «Краснодара», занял Андрей Лунев. Игорь Смольников восстановился после травмы и вернулся в стартовый состав, компанию ему в обороне составили Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос. В остальных линиях — без перемен: Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Алексей Сутормин, Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Первое символическое касание мяча в матче выполнил воспитанник динамовской школы хоккеист Александр Овечкин. С трибун за этим наблюдал самый знаменитый болельщик московского клуба Лев Лещенко и главный тренер сборной страны Станислав Черчесов. Выездные болельщики «Зенита» перформансом отметили грустную дату: 10 августа 2000 года атомная подводная лодка «Курск» отправилась в свой последний поход. Фанаты петербургского клуба растянули цитату из песни группы «Любэ»: «Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он, путь домой».

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Стартовые пять минут остались за «Динамо». Выделялся Кирилл Панченко, лидер РПЛ по удару из-за штрафной (14 в первых 4 матчах чемпионата). Тем не менее первый опасный удар нанес Дриусси. А уже на 10 минуте «Зенит» открыл счет: сперва Дзюба, обманув защитника «Динамо» Владимира Рыкова, эффектно пропустил длинную вертикаль, мяч подхватил Азмун и вывел коллегу один на один. Артем был точен. Более того, Дзюба оформил своеобразное комбо: и гол забил, и вратаря соперника травмировал. Антон Шунин, пытаясь отбить удар, потянул заднюю поверхность бедра. В социальных сетях посоветовали игроку «Зенита» быть осторожней: мол, сейчас за травмирование полицейских сажают. Хохлову можно было посочувствовать: и пропустили, и вынужденная замена голкипера. На поле появился молодой собственный воспитанник Игорь Лещук, дебютировавший в РПЛ: до того он выходил на поле в Кубке России и в ФНЛ.

В перерыве в телеэфире Александр Кержаков, поигравший за оба клуба, отметил, что у «Динамо», несмотря на подходы к штрафной Лунева, не хватает последнего решения. Это действительно бросалось в глаза.

На второй тайм Дриусси, получившего повреждение икроножной мышцы, заменил звездный новобранец петербургского клуба Мальком. Именно бразилец блестяще открывался под передачу Азмуна при выходе 3 в 2 в начале второго тайма, но иранец затянул с передачей. Буквально через несколько минут иранец запорол очередной выход один на один.

У «Динамо» самым опасным стало выбегание болельщика: поклонник клуба Льва Яшина достаточно долго бегал по полю и показывал средние пальцы гостевой трибуне.

кадр из видео OFNEWS / Новости Околофутбола/Telegram

кадр из видео OFNEWS / Новости Околофутбола/Telegram

За действиями стюардов наблюдать было неловко. На эту эскападу Семак ответил заменой: на поле вместо Сутормина вышел Юрий Жирков.

Именно идеальную передачу на пустые ворота запорол Азмун: в ворота нужно было попадать. Так же чудовищно промахнулся Шейдаев, бивший без сопротивления в ворота Лунева.

Хохлов все-таки бросил в бой еще одного новичка, Н’Жи; опасно бил вышедший на замену Вячеслав Грулев. За фол против Малкома вторую желтую карточку получил Артур Юсупов, выступавший ранее за «Зенит», «Динамо» заканчивало матч в меньшинстве.

«Зенит», несмотря на россыпь упущенных моментов, забил второй: Дзюба аккуратно принял мяч на правом фланге, увидел свободного Оздоева, Магомед яростно пробил из-за пределов штрафной — Лещук не спас.

Отдельно отмечаем невероятную статистику Артема: после 5 туров у нападающего – 4 гола и 3 голевых передачи. Это очень внушительные цифры. Всего у Дзюбы 105 голов в 312 матчах, и после игры с «Динамо» он вышел на 5 место в списке лучших бомбардиров чемпионата России по футболу: впереди только Олег Веретенников (143 гола), Александр Кержаков (139), Дмитрий Кириченко (129) и Дмитрий Лоськов (120).

Семак подвел итоги матча: «Сложная, нервная игра. Счет скользкий, до конца матча присутствовала нервозность в действиях. Хорошо, что смогли забить второй мяч и более-менее закончить игру. В первом тайме много совершали ошибок технического характера, плохо выходили из обороны. Сложно сказать, с чем это было связано. Во втором тайме ошибок было меньше, был неприятный момент у наших ворот после рикошета, когда соперник мог сравнять счет. Были и у нас моменты, чтобы упрочить преимущество. В целом, считаю, что сложная игра, но заслуженная победа. Будем готовиться к следующим матчам.

Дриусси надо сказать огромное спасибо за то, что он на протяжении длительного времени играет там, где нужно команде, хотя, естественно, он чувствует себя более комфортно в роли второго нападающего. Что касается Малкома, то ему нужно набирать физические кондиции и получать игровую практику, чтобы выходить на свой высокий уровень. Будем смотреть, кто и насколько готов, чтобы определяться с составом в дальнейшем».

кадр из видео OFNEWS / Новости Околофутбола/Telegram

Федор Погорелов