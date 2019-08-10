Российские волейболисты в шаге от выхода на Олимпиаду

Сборная России волейболу продолжает в Петербурге бороться за выход на Олимпийские игры-2020. В субботу, 10 августа, во втором матче квалификационного турнира россияне обыграли Кубу со счётом 3:0 (25:16, 26:24, 27:25).

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал доигровщик Дмитрий Волков, набравший 15 очков.

В минувшую пятницу россияне обыграли мексиканцев (3:0), а кубинцы на тай-брейке упустили победу над сборной Ирана (2:3).

За победу в группе Е и олимпийскую путёвку сборная России сыграет 11 августа с командой Иран.