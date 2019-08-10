Начальницу из Роспотребнадзора Петербурга сдал семейный подряд. Главная в городе по «непищевке» посажена под домашний арест

Следствие не стало настаивать на полной изоляции одного из ключевых сотрудников Роспотребнадзора Петербурга Милены Бижевой, обвиненной в получении взятки от предпринимателя. Суд определил ее под домашний арест.

Как стало известно «Фонтанке», меру пресечения Бижевой определял Куйбышевский районный суд накануне вечером. Ходатайство следствия было удовлетворено, чиновница отправилась в свою квартиру, к семье. Родственники не возражали против круглосуточного присутствия Бижевой.

Предполагаемым подельником обвиняемой в получении взятки 300 тысяч рублей следствие видит 30-летнего главного специалиста-эксперта Роспотребнадзора Петербурга Владимира Молчанова. Ему, по всей видимости, отводят определяющую роль в вымогательстве денег. Вчера в Куйбышевский суд поступило ходатайство о заключении Молчанова под стражу, но оно не было рассмотрено. Защита специалиста попросила о продлении срока задержания на 72 часа. Заседание отложено до 12 августа, указано в карточке дела на сайте суда.

По версии следствия, замначальника отдела надзора за продукцией в обороте управления Роспотребнадзора по Петербургу Милена Бижева и ее подчиненный Владимир Молчанов лично получили от представителя индивидуального предпринимателя 300 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать его к административной ответственности в сфере торговли. Дело возбуждено по статье 290 УК «Получение взятки в крупном размере».

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По данным «Фонтанки», освобожденным от ответственности взяткодателем выступает 59-летняя индивидуальный предприниматель Нина Бурхай. Она переехала в Петербург из Нижневартовска с несколькими родственниками – по всей видимости, дочерьми. Деньги Бижевой и Молчанову принесла Бурхай-младшая. В базе мировых судей Петербурга есть несколько решений о наказании индивидуальных предпринимателей и родственников за налоговые правонарушения.

По данным СПАРК, несколько счетов Бурхай в Петербурге, Ханты-Мансийском округе и Краснодаре заблокированы, операции по ним приостановлены.

Основной вид деятельности ИП Бурхай – розничная торговля обувью и изделиями из кожи. Бижева в Роспотребнадзоре возглавляла направление по надзору за непищевой продукцией.