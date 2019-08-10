Более чем на 17 часов задерживается вылет и возвращение петербуржцев из испанского Аликанте

Авиаперевозчик Vueling, чьи рейсы отменяются то из-за забастовок в аэропорту Барселоны, то из-за претензий к самой компании, не отправил вовремя в долгожданный отпуск жителей Петербурга. Рейсы задерживаются минимум на 17 часов.

По данным онлайн-табло Пулково, 10 августа вовремя не сел рейс из Аликанте – самолет должен был оказаться на взлетно-посадочной полосе петербургского аэропорта в девять часов вечера, но раньше половины третьего уже следующего дня его можно не ждать.

Из-за этого с опозданием начнется и отпуск жителей Северной столицы. Обратный рейс должен был отправиться в 22.00, но перенесен на 15:30 в воскресенье, 11 августа.

Виной тому, сообщает испанская пресса, забастовки. Однако на этот раз они не связаны с претензиями сотрудников к воздушному порту, как, например, две недели назад. Ряд задержек европейских рейсов коснулся только авиакомпании Vueling.