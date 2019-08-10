Лидера петербургского штаба Навального отпустили без протокола. Митинг он провёл в отделе полиции

В полиции не стали оформлять материалы на главу петербургского штаба Алексея Навального. Через пять часов в компании правоохранителей так и не попавший на акцию Александр Шуршев вышел из отдела без протокола. Других оппозиционеров с пустыми руками не выпускают.



Как сообщил «Фонтанке» лидер навальнистов, из 78-го отдела его выпустили в начале восьмого вечера. Протокол ему не вручили, ограничившись объяснениями: через страницу «ВКонтакте» на несогласованную акцию не зазывал. Принять участие в пикетировании ему так и не удалось. По словам Шуршева, его остановили в 13:40 на Нарвской, через три часа доставили в отдел.



Постоять в пикете у Гостиного двора не успела также заместитель начальника штаба Ольга Гусева. В команде Навального уточняют, что она вместе с другими оппозиционерами остаётся в отделе полиции, материалы готовятся.



В группе помощи задержанным уточняют, что без протокола остался также один из координаторов Организации перевозчиков России Сергей Овчинников. Ещё троих отпустили из 78-го отдела, им вменили нарушение участником правил проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП).



10 августа в Петербурге в знак солидарности с не допущенными до выборов в думу столицы москвичами запланировали одиночные пикеты. Акцию с властями не согласовывали – формат пикетов позволяет. Желающих постоять у Гостиного двора встретили усилением, с задержаниями не медлили. В ОВД-инфо насчитали 78 задержанных. Митинговать продолжили в отделе полиции.