В Петербурге прошел первый российско-китайский юношеский футбольный турнир

Международный юношеский футбольный турнир «Один пояс, один путь – Кубок Санкт-Петербург 2019» прошел в субботу 10 августа на стадионе парка «Дубки» в Сестрорецке.

На спортивном мероприятии, состоявшемся при поддержке Межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад», Генконсульства КНР в Петербурге и русско-китайского фонда культурного обмена, собрались 160 юных спортсменов из КНР, Петербурга и Ленобласти.

В турнире приняли участие команды: «Янгуан Саньгао» (Китай), детско-юношеская спортивная школа «Коломяги», ДЮСШ «Зенит Сестрорецк», ДЮСШ «Зенит-1», ДЮСШ «Зенит-2» и ДЮСШ «Нева» (все – Россия). Команды были разделены на две группы восьми и одиннадцати лет, по четыре от каждой возрастной категории.

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В рамках кубка было сыграно шесть матчей по два тайма (продолжительность тайма – 20 минут).

Победителями в категории 8-ми лет стала команда «Коломяги», а 11-ти – СШОР «Зенит-1».

Также были вручены индивидуальные награды лучшим игрокам. Среди них три иностранца и пятеро россиян.

«Мы решили организовать турнир для того, чтобы активнее задействовать детей в международных соревнованиях, для продвижения здорового, активного образа жизни и воспитания у юных участников уважения к культурам России и Китая, – отметила председатель русско-китайского фонда культурного обмена Елена Морозова. – У ребят появилась отличная возможность завести новые знакомства. Турнир «Один пояс, один путь – Кубок Санкт-Петербург 2019» станет регулярным и с каждым годом будет привлекать все большее количество участников», – заявил и.о. генконсула КНР в Петербурге Чжан Вэй.

Ответный футбольный турнир с участием российских команд пройдет в Китае в 2020 году.