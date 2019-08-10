МВД: на акции в Москве задержаны 136 человек

Пресс-служба столичного управления МВД привела статистику по количеству задержанных вечером 10 августа у метро «Китай-Город».

По официальным данным, задержаны 136 человек, в главке уточняют, что за ними «различные правонарушения». Как сообщалось ранее, к «Китай-городу» толпа двинулась после согласованной акции на проспекте Сахарова.

В течение дня самой массовой акцией по задержаниям были пикеты в Петербурге. Активистов начали отводить в автозаки, как только они развернули плакаты. Подобный формат протеста согласования не требует. Всего в отделы полиции, по данным правозащитников, развезли 78 человек.