«Тень Вавилона». Путин в Крыму покатался на мотоцикле вместе с Хирургом

фото: пресс-служба президента РФ

Юбилей мотоклуба «Ночные волки» на Крымском полуострове посетил президент России Владимир Путин. Он проехался за рулем байка вместе с главой региона и байкерами.

Байк-шоу «Тень Вавилона» прошло в Севастополе 10 августа и было приурочено к десятилетнему юбилею клуба. Путин, сообщает «Газета.Ру», проехался за рулем «Урала», рядом в коляске сидел глава Крыма Сергей Аксенов, придерживал президента за талию врио губернатора города Михаил Развозжаев.

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К сцене он подъехал в компании лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова по кличке «Хирург». Президент приветствовал байкеров и поздравил их с юбилеем.