В Осло во время перестрелки в мечети убили человека. Еще один ранен

Стрельба началась в коммуне Берум неподалеку от норвежской столицы вечером 10 августа. Преступника задержали.

Об этом в Twitter сообщает полиция Осло, уточняя, что стреляли в исламском центре аль-Нур около шести часов вечера по Москве. Одного человека убили, еще одного ранили. Носитель оружия был арестован. В мечети нашли несколько единиц оружия.

Уточняется, что личность стрелявшего полиции неизвестна – это светлокожий молодой человек.