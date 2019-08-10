Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию генномодифицированной папайи. В ведомстве раньше таких фруктов не видели

Следы ГМО были найдены в плодах папайи, ввезенных в Россию из Китая. Из-за этого Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз этих фруктов, говорится в официальном заявлении службы 10 августа. Все уже ввезенные плоды изъяты из оборота.

По данным экспертов Роспотребнадзора, в ходе исследований китайской папайи в 22 пробах были выявлены не зарегистрированные в РФ линии ГМО, в том числе, новых поколений.

Свежая папайя – далеко не самый популярный объект импорта в Россию. По данным ФТС, годовой объем ее ввоза составляет около 560 тонн примерно на $1,2 млн. При этом на долю Китая приходится лишь чуть больше 30 тонн. Крупнейший отправитель к нам этого фрукта – Бразилия (более 300 тонн на $400 тыс.).

Вместе с тем, на мировом рынке всех фруктов безусловным лидером является именно Китай, который производит 20% от всего мирового объема в 800 млн тонн (по данным Мирового независимого аграрного института).