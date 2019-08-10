После согласованной акции в Москве протестующие двинулись к метро «Китай-город». Там их задерживают

Протестующих задерживают на улице Маросейка в центре Москвы вечером 10 августа. ОМОН и полиция работают под колокольный звон.

О задержаниях сообщает телеканал «Дождь». К шести часам вечера улица Маросейка полностью перекрыта. Также не доступен Лубянский проезд, закрыта Старая площадь.

Как и на акции в конце июля, протестующие пытаются укрыться в храме. Прятались они и в отеле неподалеку, но убежище оказалось неэффективным – ОМОНовцы зашли в здание.

Количество попавших в автозаки превышает тридцать человек, среди них оказались и журналисты. К разгону протестующих привлечен спецназ внутренних войск.

В первой, разрешенной части митинга на проспекте Сахарова, приняли участие почти 50 тысяч человек, данные полиции – 20 тысяч. В Петербурге число задержанных перевалило за полсотни.