«Зенит» назвал состав на матч с «Динамо»
Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» назвал стартовый состав на матч пятого тура чемпионата РПЛ против московского «Динамо».
С первых минут на алое выйдут : Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба. Запасные игроки: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Юрий Жирков, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Леон Мусаев, Далер Кузяев, Роберт Мак, Александр Ерохин, Малком, Эмилиано Ригони.
Матч начнётся в 19:00 по петербургскому времени. «Зенит» после четырёх туров с 10 очками лидирует в чемпионате. «Динамо» идёт на 10 строчке с пятью очками.