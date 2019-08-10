На протестной акции в Петербурге задержали 78 человек. Митинг продолжился в отделе полиции

В Петербурге у Гостиного двора завершилась неразрешенная властями акция в поддержку не допущенных до выборов в Мосгордуму жителей столицы.

фото: Георгий Марков

Полицейские за день 10 августа задержали 78 протестующих, сообщает "ОВД-Инфо".

Больше 20 человек оказались в 19-ом отделе полиции Выборгского района. В ожидании протоколов об административных правонарушениях они продолжают митинговать: скандируют лозунги "Выпускай!" и "Допускай!"

Акции солидарности с московскими оппозиционными кандидатами прошли 10 августа в нескольких городах России. Задержания в Петербурге стали самыми массовыми. Полицейские сочли акцию несогласованной: они задержали вышедших к Гостиному двору активистов сразу же после того, как они развернули плакаты. Организаторы же планировали провести серию одиночных пикетов – такой формат протеста не требует согласования. Всего на Невский проспект вышло несколько сотен петербуржцев. Какое-то время дорога была перекрыта.