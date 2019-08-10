На Каменноостровском каршеринг решил помериться силами с Росгвардией и проиграл

Вера в разрешённый сигнал светофора подвела водителя каршерингового «Рено» на Петроградской стороне в Петербурге. Загоревшийся «зелёный» и припекающее солнце вселили слепую уверенность, из поля зрения выпала военная колонна.



Дерзнувшего вклиниться в колонну военной техники зафиксировали камеры наблюдения на Каменноостровском проспекте. Видео 10 августа опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». «Рено» в цветографии сервиса поминутной аренды CarSmile остановился на перекрёстке улицы Попова с Каменноостровским, пропуская пешеходов.



Пока на Попова добросовестно стояли на «красный», перед ними проехала машина ДПС, за ней один за другим «Уралы». «Рено» досчитал до пяти, но светофор мигнул, и водитель смело вдавил газ. Соседние машины тоже было подались вперёд, но подотстали, и удар пришёлся на опередивший всех каршеринг.





Покорёженный кроссовер снесло к обочине, военный грузовик предсказуемо обошёлся без повреждений. Авария на несколько секунд притормозила вторую часть колонны. Отделиться от строя пришлось машине ВАИ – инспекция осталась с пострадавшим.



Колонну из одиннадцати машин читатели «Фонтанки» утром приметили на дамбе. Она двигалась в том же порядке, в соответствии с правилами её вели и замыкали автомобили ДПС, сопровождала ВАИ. Кроме «Уралов» отмечены УАЗы с прицепами, медицинская «буханка», кран, особенно внушительно смотрелась инженерная машина разграждения.

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Как уточнили в ЗВО, к их ведомству колонна отношения не имеет. Техника принадлежит бывшим внутренним войскам, ныне именуемым Росгвардией.



Пункты 2.7 и 3.2 ПДД запрещают водителям обгонять организованные транспортные колонны, пересекать их и занимать в них места. Согласно части 1 статьи 12.15 КоАП пересечение транспортной колонны карается штрафом в размере 1,5 тысячи рублей. Под определение «организованная транспортная колонна» попадает группа из трёх и более автомобилей, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе движения. Впереди едет автомобиль с включенными проблесковыми маячками. Обычно таким сопровождением колонна замыкается с обеих сторон.