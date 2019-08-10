Российские военные на авиашоу развлекали публику демонстрацией новой гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Зрителям показали гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» под Рязанью на авиашоу «Авиадартс» 10 августа. Ракеты несли высотные истребители МИГ-31К.

По легенде они прикрывали штурмовую группу СУ-25М, которая авиабомбами атаковала условно вражескую батарею зенитно-ракетного комплекса. Кадры этих выступлений транслировал телеканал «Звезда».

Именно о «Кинжале» рассказывал всему миру Владимир Путин, выступая в прошлом году перед Федеральным собранием, пожалуй, с самым милитаризированным своим докладом. Гиперзвуковой ракетный комплекс был презентован президентом как один из действенных способов ответа на внешние угрозы. Тогда власти США отреагировали рядом резких высказываний, что, по сути, дало старт к новой гонке вооружений.

В начале августа Владимир Путин вновь поднял тему ракетного оружия, дав поручение военным быть готовыми к разработке новых ракет, хотя такое оружие как «Кинжал» вполне может выполнить задачи по отражению агрессии. Этот выпад был ответом на выход США из действовавшего с 1980-х гг. договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.