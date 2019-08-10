Митинг в Москве собрал около 50 тысяч человек. Задержали 10 протестующих

Протестующие расходятся с проспекта Сахарова в Москве, где состоялся согласованный митинг против недопуска оппозиционных кандидатов в думу столицы.

Всего в акции приняли участие 49,9 тысячи человек, сообщили в организации "Белый счетчик", которая фиксировала число прошедших через рамки металлоискателей. Эта цифра не учитывает тех людей, которых полицейские пропустили на проспект Сахарова в обход рамок, уточнили в организации. Полицейские оценили число участников митинга в 20 тысяч человек.

На акции выступили музыканты, писатели, журналисты, блогеры и другие общественные деятели. По подсчетам руководителя организации Transparency International Ильи Шуманова, принять участие в протестной акции призвали не менее 40 российских публичных персон с совокупной аудиторией в соцсетях более 70 млн человек. Среди них – музыканты Face, Оксимирон, Кровосток и IC3PEAK, блогеры Ресторатор и Руслан Усачев, хоккеист Артемий Панарин и другие.

Акция в Москве прошла почти без происшествий: в автозаках оказались 10 человек. В Петербурге же полицейские задержали больше 50 человек из нескольких сотен вышедших к Гостиному двору в поддержку москвичей.