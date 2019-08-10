Пожар в заброшенном здании подогрел обстановку в центре Петербурга

Семь расчётов борются с огнём в пустующем здании за бизнес-центром в Адмиралтейском районе Петербурга. Клубящийся дым наблюдают гуляющие и митингующие в центре.



На постепенно темнеющий дым над крышами в центре города читатели «Фонтанки» обратили внимание около половины пятого вечера. В городском МЧС сообщили, что в это время поступила заявка о возгорании на улице Ефимова, 4а.

Прибывшие сотрудники обнаружили загоревшийся мусор на первом этаже двухэтажного здания. Также огонь распространился на 60 квадратных метров на чердаке. Здание заброшено, в соцсетях уточняют, что двор под курилку приспособили сотрудники бизнес-центра. На месте работают 32 человека, задействовано семь расчётов.