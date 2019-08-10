Под Киришами горят 200 кв.м мусора. Дачники задыхаются

Спасатели работают на мусорном полигоне административного центра Киришского района Ленинградской области с утра 10 августа. Обещают справиться к вечеру.

Как сообщает 47News, пожар тушат совместными усилиями областное управление МЧС и владелец свалки, компания «Лель Эко». Гендиректор этого предприятия заверил журналистов, что глубинного горения нет, огонь полыхает в новой части полигона. Горящий мусор отрезали от остальных отходов с помощью экскаваторов, его проливают пожарные. Площадь пожара составляет около 200 кв.м. Спасатели обещают закончить к вечеру.

Тем временем дачники и местные жители жалуются на удушающий запах и напоминают, что свалка горит далеко не в первый раз.