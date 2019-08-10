На несанкционированной акции в Петербурге - 51 задержанный. Полицейские перекрыли Невский проспект

фото: Георгий Марков

Сотрудники полиции задержали 51 петербуржца на неразрешенной властями акции протеста у Гостиного двора, посвященной солидарности с не допущенными до выборов в думу столицы москвичами. Хотя аналогичные акции проходят по всей России, массово задерживают протестующих только в Петербурге, следует из данных, собранных "ОВД-Инфо".

Полицейские перекрыли проезжую часть на Невском проспекте, сообщают очевидцы. На одной из видеозаписей, опубликованных в соцсетях, видно патрульную машину, которая стоит поперек дороги. По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение на Невском затруднено, еще сложней передвигаться по Садовой.

Всего в центре Петербурга, перед Гостиным двором, собралось несколько сотен человек. Они поют песни под гитару. Пришли к Гостиному двору и молодые люди с плакатами, призванными дискредитировать протестующих: "Я против митингов", "Пора работать", "Вы не революционеры, вы торгаши". В прошлом никто из них не был замечен в политической активности.

Задержания в Петербурге начались еще до начала акции. Полицейские увезли в отдел лидера петербургского штаба Алексея Навального Александра Шуршева, встретив его у дома. В какой-то момент на Невском распылили перцовый газ, провокатора задержали. В Москве на проспекте Сахарова согласованный митинг прошел почти без происшествий, он собрал полсотни тысяч человек, хотя погода в столице не располагает к собраниям на улице – ветер и дождь с утра. По данным "ОВД-Инфо", там задержано 8 человек.