Студентам-троечникам СПбГУ дадут шанс задержаться в вузе, а тем, кто отучился на военной кафедре - работу в армии

Независимо от количества экзаменов, «проваленных» студентами Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), они не будут отчисляться. Такие изменения в устав вуза 9 августа предложило принять Министерство науки и высшего образования РФ.

В настоящее время академической неуспеваемостью признается получение на экзаменах не менее трех оценок «неудовлетворительно» («F») или «не зачтено». Представленные образовательным ведомством поправки исключают эту норму, давая право студентам пересдавать неограниченное количество дисциплин. Вместе с тем даже один «неуд», полученный при пересдаче, карается отчислением.

Также легализуется статус военного учебного центра (ранее – факультета военного обучения, или так называемой военной кафедры). Обучающиеся на нем студенты смогут после получения высшего образования занять офицерские воинские должности.

Кроме того, вносимые в устав поправки разрешают СПбГУ оказывать услуги в области медиации – выступать в качестве посредника при урегулировании споров, в том числе хозяйственных. «Университет обладает соответствующим кадровым потенциалом для оказания услуг по медиации на высоком профессиональном уровне и готов оказывать их на возмездной основе. Данная деятельность будет осуществляться в дополнение к экспертной деятельности университета, эффективность которой была продемонстрирована в прошлые годы», – убеждены в Минобрнауки.

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Отметим, что до сих пор норма о возможности отчисления без права пересдачи нередко приводила к конфликтам. Так, студент юридического факультета Новиков не смог сдать три экзамена и был отчислен с третьего курса. Оспаривая приказ первого проректора, несостоявшийся юрист утверждал, что устав вуза «снижает уровень социальных гарантий для обучающихся в праве дважды пройти промежуточную аттестацию в рамках ликвидации академической задолженности по трем и более предметам». Однако служители Фемиды не согласились с его доводами: «Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно, в том числе в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному исполнению образовательной программы и выполнению учебного плана. Утвержденный постановлением Правительства РФ Устав СПбГУ не признан не соответствующим законодательству России», – констатировал суд. Такое же решение было принято и по иску отчисленной с первого курса студентки Лагуновой.