Полицейские задержали 39 человек на протестной акции в Петербурге. Люди скандируют: "Позор!"

Сотрудники полиции задержали 39 человек на протестной акции в Петербурге у Гостиного двора, посвященной солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В правозащитной "Группе помощи задержанным" сообщили "Фонтанке", что знают имена 26 задержанных. Среди них – активисты "Яблока", штаба сторонников Алексея Навального и молодежного движения "Весна". Увели в автозак полицейские и провокатора, распылившего у Гостиного двора перцовый газ.

Всего в центре Петербурга собралось несколько сотен протестующих. Они скандируют "Позор!" и аплодируют. Организаторы акции планировали провести серию одиночных пикетов, не требующих согласования, но полицейские задержали активистов, как только они развернули плакаты. Еще до начала протеста в отделе полиции оказался лидер петербургского штаба Навального Александр Шуршев: его задержали, когда он выходил из дома.

Акции в поддержку не допущенных до выборов москвичей проходят 10 августа по всей России. В Москве на площади Сахарова собралось, по данным "Белого счетчика", почти 50 тысяч человек.