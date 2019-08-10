"Виноваты работодати и государство": социологи узнали, что каждому пятому в России постоянно не хватает денег до зарплаты

С пустым кошельком в ожидании зарплаты регулярно остаётся каждый пятый работающий по найму житель России. Между тем, за последние три года подросло число смирившихся с размером оплаты собственного труда.



Как следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение», на 4 августа уровень заработной платы устраивает 13% россиян. В марте 2016 года об этом заявляли на два процента меньше. 39% респондентов заявили, что размер отчислений от начальства их не устраивает. Остальные предпочли оставить вопрос без ответа.



Меньше всего зарплата, предсказуемо, нравится тем, кто получает до 20 тысяч рублей в месяц. При этом, по данным социологов, в среднем опрошенные зарабатывают 21 тысячу. Практически каждый пятый (19%) опасается, что в ближайшем будущем платить станут меньше. В 2016 году это тревожило 26% респондентов.



41% опрошенных признались, что не всегда могут дотянуть до зарплаты. Из них 20% остаются без денег в конце месяца часто, остальные – время от времени. Из тех, кто согласился на откровения с социологами, только 11% заявили, что ни разу не испытывали трудностей с распределением финансов.



Недовольные зарплатой виновниками в скромных выплатах чаще всего называют не желающих платить работодателей и государство, «которое такие оклады устраивают».



По данным Росстата, уровень бедности в РФ по итогам первого квартала 2019 года превысил 14%. В майском указе Владимира Путина от 2018 года поставлена задача вдвое сократить число бедных. В Счётной палате видят перспективы для снижения, но только до прошлогоднего показателя. На конец 2018 года он составил 12,9%.