На митинг в Москве пришли больше 40 тысяч протестующих, среди них - Дудь, Парфенов, Поперечный и Face. У полиции цифра в два раза меньше

Протестная акция за допуск оппозиционных кандидатов до выборов в Москве на проспекте Сахарова к 15:00 собрала 40 тысяч человек. Об этом сообщает организация "Белый счетчик", которая замеряет число прошедших через рамки металлоискателей, установленных перед площадкой митинга.

Столичная полиция оценивает число участников скромнее. Согласно официальному сообщению московского ГУ МВД, на акцию пришли 20 тысяч человек. «Нарушений общественного порядка не зарегистрировано», – добавили в МВД.

Со сцены митинга выступают не только политики, но и музыканты, блогеры, журналисты. Среди них – писательница Людмила Улицкая, журналист Леонид Парфенов, комик Данила Поперечный, рэпер Face. Пришли на митинг также музыканты Оксимирон и Loqiemean, журналист Юрий Дудь, блогер Эльдар Джарахов.

Акции солидарности с москвичами проходят по всей России. В Петербурге у Гостиного двора собрались несколько сотен человек, полиция задерживает активистов.